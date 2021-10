Décentraliser, ça urge en Gaspésie

Peu de temps avant son décès, Jacques Parizeau confiait au micro de Michel Lacombe qu’il avait trouvé bien utile son rôle de député de circonscription pendant qu’il occupait des postes de ministre autrement plus demandants et prestigieux.

Il expliquait que si le sommet de la tour d’ivoire peut sembler au premier abord un point de vue incomparable pour apprécier l’entièreté de la société, il fait perdre tout du détail de ce qu’il s’y passe quotidiennement. Si seulement les élus et les hauts fonctionnaires du réseau de la santé pouvaient convenir de cette évidence et en faire bénéficier le Québec en entier.

Au lieu de cela, au cours des 20 dernières années, les fusions se sont succédé, éloignant chaque fois un peu plus les décideurs du plancher des vaches. La dernière en date, que nous devons à Gaétan Barrette, aura été la plus antidémocratique.

Dans son sillage, le paquebot de la réforme a imposé à toute la Gaspésie une centralisation de la gestion des examens de laboratoire au centre hospitalier de Rimouski. Depuis, on a observé sans surprise une détérioration des conditions de travail des techniciens de laboratoire et du service rendu aux différents départements hospitaliers, et une difficulté absurde à obtenir des ajustements allant pourtant de soi pour les acteurs locaux. Résultat : une équipe de travail démotivée qui n’a plus confiance en son employeur.

Le hic, c’est que la majorité des techniciens de laboratoire ici ont choisi de ne pas se faire vacciner, avec les conséquences prévisibles que cela implique pour notre région. L’employeur ayant perdu toute crédibilité, impossible pour lui d’influer sur leur décision.

Le report de la date butoir nous a donné un sursis salutaire. J’invite maintenant le ministre à considérer les situations particulières à la pièce et à accepter, lorsqu’elles existent localement, des solutions permettant de ménager la chèvre et le chou, et de privilégier chaque fois la solution qui sert le mieux la mission de son ministère, le remède étant parfois pire que le problème lui-même.

Mieux encore, je l’invite à faire la preuve de ses bonnes intentions et de devancer la décentralisation projetée (annoncée le 19 octobre dernier) en redonnant leur autonomie aux laboratoires médicaux gaspésiens et en faisant confiance dès aujourd’hui à ses gestionnaires locaux pour l’élaboration et l’application des solutions.