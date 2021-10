Le seuil acceptable

Le premier ministre s’impatiente à l’égard des médecins de famille qui ne prennent pas en charge assez de patients. M. Legault pense qu’ils devraient contribuer davantage à l’effort collectif. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Louis Godin, s’en explique et ses arguments sont justes et acceptables. Notre premier ministre ne semble pas en revanche offusqué par le fait qu’un très grand nombre de médecins de famille prennent en charge plus de 1500 patients ! Et pourtant, un total de 1000 patients semble un seuil acceptable, selon son attachée de presse. Je ne suis certes pas médecin, mais je me questionne beaucoup sur la valeur d’une consultation médicale annuelle de 3 minutes et 37 secondes ! C’est à mon avis malheureusement tout ce que peut offrir un médecin qui a plus de 1500 patients à son actif !

