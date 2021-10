Vaccination obligatoire?

Pourquoi le tribunal administratif du travail ne rend-il pas une décision préventive sur l’obligation des syndicats à défendre leurs membres (47.2) qui refusent de se faire vacciner ? Les syndicats sont pour la vaccination ! Mais la loi les oblige à défendre leurs membres qui subissent des mesures disciplinaires. Si l’obligation d’être vacciné dans le réseau de santé n’est pas un motif d’obligation de défense, ça sera clair pour tout le monde, syndicats et membres. Si les syndicats doivent défendre les anti-vaccins, le gouvernement devra proposer d’autres mesures préventives comme le port du masque N-95 en continu, les tests quotidiens et autres équipements pour les non-vaccinés. Tout cela éviterait les jugements injustes publiés sur les syndicats et même sur les personnes non vaccinées. Le réseau de la santé a été mis en danger par toutes les coupures, compressions, réformes et autres lubies comptables des gouvernements. On ne peut pas le fragiliser encore plus ! Trouvons des solutions au lieu de démoniser les syndicats et les travailleuses du réseau !!!

