Dignité recherchée en agriculture

Les articles au sujet des conditions de travail et de vie des travailleurs étrangers temporaires en agriculture se multiplient. Si on en croit les palmarès des articles les plus consultés, les lectrices et lecteurs leur accordent un grand intérêt. Il est peut-être temps de poser les questions fondamentales que ces réalités qui nous troublent soulèvent : payons-nous un juste prix pour notre nourriture ? Notre système agroalimentaire est-il basé sur l’exploitation et la suspension des droits d’un grand nombre de personnes qui y travaillent ? À l’heure où l’agriculture poursuit sa course vers l’industrialisation, nos choix de consommation importent, mais seule une révision en profondeur des politiques publiques et commerciales en agriculture permettrait de mettre les valeurs de durabilité et d’équité au cœur du développement de l’agroalimentaire, pour le bien-être et la santé de tous et toutes.

