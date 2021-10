Message au Parti québécois

Le combat pour l’indépendance d’une nation ne se fait pas avec des programmes, des politiques ou des stratégies. Tout cela n’est utile que pour gouverner une province. Pour construire un pays, il faut d’abord des hommes et des femmes de pouvoir, charismatiques, plus grands que nature, capables de galvaniser les foules.

Il n’y a plus personne de ce calibre au Parti québécois depuis fort longtemps. Ceux et celles qui votent encore PQ le font, me semble-t-il, par nostalgie ou par désespoir. Tout cela est d’une tristesse sans nom, mais il faut se rendre à l’évidence. Le Parti québécois doit tirer sa révérence et nous laisser sur les bons souvenirs d’un passé glorieux, mais révolu.