Bon… Je ne suis pas caquiste. Je n’aime pas particulièrement le premier ministre Legault.

Mais j’ai parfois l’impression que les demandes de plus en plus véhémentes visant à lui faire reconnaître le racisme systémique servent plus à remporter une espèce de victoire morale et médiatique plutôt qu’à s’attaquer aux véritables causes du problème.

Je suis, également, complètement affligé et atterré par l’affreux traitement infligé à nos concitoyens autochtones. C’est honteux !