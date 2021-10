Attaqués, les Québécois ?

Cher M. Legault, je vous ai entendu dire dernièrement que les Québécois seraient attaqués par ceux qui les disent racistes.

C’est très noble de votre part de vous proposer pour les défendre.

J’aimerais savoir maintenant si vous alliez aussi vous proposer pour les défendre contre l’industrie forestière qui ne voit la forêt que comme un groupe de 2x4 et saccage ainsi un important puits de CO 2 et la vie qui s’y trouve ?

Nous protégerez-vous aussi contre les promoteurs immobiliers qui s’emploient à une destruction similaire de la nature qui nous reste ?

Nous protégerez-vous contre l’industrie minière qui s’enrichit à nos dépens puis disparaît quand il ne reste que sa pollution ?

Nous protégerez-vous contre les pesticides et autres polluants agricoles ?

Protégerez-vous aussi les vieux qui préféreraient des soins à domicile à des mouroirs administrés par des multinationales ?

Protégerez-vous les enfants québécois des instances qui participent activement aux dérèglements climatiques et à la destruction des écosystèmes ?