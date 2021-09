Avec 600 millions, on aurait pu…

Avec les 600 millions de dollars dépensés en pure perte pour tenir des élections fédérales inutiles, on aurait pu faire bien des choses plus utiles pour les humains. On aurait pu vacciner des millions de personnes pauvres contre la COVID-19 dans le monde. On aurait pu donner un chèque aux personnes assistées sociales qui n’ont pas reçu un sou de plus pendant la pandémie, alors que le prix de la nourriture ne cesse d’augmenter à toute vitesse. On aurait pu construire des milliers de logements sociaux. On aurait pu financer des milliers d’organismes communautaires qui tirent le diable par la queue. On aurait pu rénover nos écoles et nos hôpitaux vieillissants. On aurait pu financer des emplois verts pour compenser la perte d’emplois en cessant de financer les entreprises pétrolières et gazières. On aurait pu continuer à verdir nos quartiers et à diminuer les îlots de chaleur. On aurait pu augmenter les zones protégées contre la déforestation ici et ailleurs dans le monde. On aurait pu…

Malheureusement, l’ego de Justin Trudeau a pris toute la place pour obtenir une majorité dont il n’avait pas besoin pour gouverner, majorité qu’il n’a d’ailleurs pas obtenue, mais nous l’avons quand même remercié en le réélisant.

On aurait pu…