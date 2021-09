Loi contre les manifestations antivaccins devant les écoles

Il me semble que l’intention est claire, l’idée n’est pas de bloquer le droit de manifester. Effectivement, une manifestation qui cible le gouvernement ou sensibilise la population est une situation complètement différente que lorsque l’on sollicite les jeunes devant les parcs et écoles en les approchant personnellement et en transmettant confusion et fausses informations.

Si tous les groupes de manifestants sollicitaient les enfants de la même façon que les antivaccins, la loi s’appliquerait. Regardons où ça se dirige, les parents organisent une résistance, préparent des confrontations, tout ça devant les enfants ; c’est donc de la responsabilité de la santé publique et du gouvernement d’y voir. Cette loi est simplement une loi DU GROS BON SENS.