Trudeau, un perdant au pouvoir

Le Parti libéral l’a de nouveau emporté minoritairement lundi, mais, en pourcentage de voix, c’est, avec le petit Parti vert, le parti qui a le plus perdu (1 %). Le premier ministre Justin Trudeau doit remercier « Mad Max » et son Parti populaire, qui a obtenu 5 % des voix et divisé le vote à droite. En outre, il semble que le taux de participation n’a même pas atteint 60 %, un des pires résultats aux élections fédérales.

Trudeau a déclaré : « Vous nous renvoyez au travail avec un mandat clair pour mettre fin à la pandémie […], c’est exactement ce que nous voulions. » Mieux vaut en rire qu’en pleurer. En passant, M. Trudeau, ce sont principalement les provinces qui mettront fin à la pandémie, compétences obligent.

Il a aussi déclaré : « Je vous ai entendus. Ça ne vous tente plus qu’on parle de politique ou d’élections, vous voulez qu’on se concentre sur le travail qu’on a à faire pour vous. » Il est sourd à toutes bonnes paroles (Shakespeare), parce que c’est ce que les Canadiens et les partis de l’opposition s’époumonaient à lui dire avant qu’il ne déclenche les élections.

Mon petit doigt me dit que cette fois, Justin Trudeau fera tout pour rester en poste jusqu’en 2025, parce qu’une autre comme ça et c’est la porte.