Une élection scandaleuse

Tout ça pour ça ! Nous sommes en pleine pandémie et le gouvernement Trudeau se paie le luxe d’une élection qui a coûté au bon peuple plus de 600 millions de dollars. Avec le résultat que l’on constate, et qui était d’ailleurs fort prévisible.

Cette élection inutile est un véritable scandale. Il faut bien que quelqu’un en porte la responsabilité. Et ce quelqu’un ne peut être que Justin Trudeau. Si celui-ci avait tant soit peu un sens de l’honneur, il démissionnerait de son poste. Mais je ne m’attends pas à cela de sa part, l’orgueil étant ce qu’il est. Toutefois, son leadership, affaibli, sera assez rapidement contesté. Je crois sincèrement que Justin Trudeau a tout donné ce qu’il pouvait donner. Il ne faut pas s’attendre à plus.