L’État de New York au fil du Québec!

Voilà une excellente décision éclairée de la part de la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, qui a choisi Hydro-Québec comme fournisseur d’une énergie propre. Cela pour les 25 prochaines années.

Personnellement, j’appuie entièrement et, surtout, j’encourage de telles exportations vers nos voisins du Sud, comme le Massachusetts, qui a vu clair dans l’offre d’Hydro-Québec. Cet État avait auparavant emboîté le pas pour une durée de 20 ans.

Dans cette voie propre et énergique, je demande à Hydro-Québec, à travers un regard analytique, de s’engager davantage dans les exportations et le développement des énergies renouvelables qui, indiscutablement, rapportent lumineusement à tout le monde ! À bas l’inaction et voyons clair en rayonnant dans l’avenir !