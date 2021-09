Au moment où s’envenime la pandémie, les gouvernements vont devoir finir par répondre à une question épineuse. Devra-t-on continuer de donner la priorité dans les hôpitaux à des personnes qui refusent obstinément de se faire vacciner ? Ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles finissent par attraper la COVID à cause des variants.

Le plus fâchant, c’est que ces personnes s’attendent ensuite à être soignées et à passer devant tout le monde. Bien sûr, il faudra les soigner, mais à quel prix ? En reportant les opérations des citoyens qui ont respecté les consignes sanitaires ? Les délestages ont déjà fait des victimes innocentes à cause de soins insuffisants.

Alors, pendant combien de temps encore allons-nous tolérer que des abrutis irresponsables mettent en danger la santé de toute la population au nom du respect de leurs droits individuels ? Plus le temps passe et plus il devient inacceptable que l’on procède à d’autres délestages.

Il viendra un moment où les autorités n’auront plus le choix que de prendre des décisions difficiles.