L’affaire de tous les Québécois

Tous les Québécois sont concernés par le 3e lien. Ce seront nos impôts à Québec et à Ottawa qui en assumeront les coûts. Des coûts très approximatifs de 10 milliards qui gonfleront très probablement, comme c’est presque toujours le cas dans ce genre de projet. Malheureusement, l’opportunisme du maire de Lévis et de quelques élus limitrophes vient rejoindre l’électoralisme de la CAQ et des partis politiques fédéraux, notamment les conservateurs et le Bloc québécois. Pour l’instant, les libéraux demeurent volontairement dans le flou. Seuls le NPD et le Parti vert s’y opposent clairement. […] Tous les électeurs du Québec, consciencieux des nombreux impacts négatifs de ce projet, devront en tenir compte au moment de voter. Considérant les besoins financiers énormes du gouvernement québécois en matière de santé, d’éducation, d’entretien des infrastructures routières existantes, de changements climatiques, des choix s’imposent. Bref, il ne s’agit pas d’un projet comme les autres. Il interroge nos valeurs personnelles et nos priorités collectives. À nous de choisir.

À voir en vidéo