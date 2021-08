L’éléphant blanc

Le Centre Vidéotron est gros, blanc et vide ! Afin de cacher cet éléphant blanc, on l’a entouré à grands frais du Grand Marché. Heureusement, celui-ci répond réellement à un besoin pour les gens du coin et est devenu une destination intéressante pour les gens de la banlieue. Ce ne sera malheureusement pas le cas avec le nouveau projet concernant l’ancien Colisée. En effet, malgré tout l’effet « wow » avec lequel on essaie de l’envelopper, il y a déjà un skate park et de l’escalade offerts par le Rock Gym juste à côté du site !

Bref, la Ville rate sa cible puisque la bâtisse est vieille, mal située dans le quadrilatère, ce qui rendrait tout projet de réhabilitation beaucoup trop coûteux.

Ce que les gens du centre-ville aimeraient vraiment avoir, c’est un stade de soccer couvert pour enfin pratiquer ce sport dans lequel des gens de tous les horizons se retrouvent. Riches, pauvres, nouvellement arrivés. Imaginez, pouvoir vous y rendre facilement en autobus ou, encore mieux, à pied !