Une aide pour les journalistes afghans

L’Association canadienne des journalistes (ACJ), Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), CBC/Radio-Canada, Torstar, Le Globe and Mail, La Presse canadienne, Radio Television Digital News Association (RTDNA), La Presse, Postmedia, Maclean’s, Global News, Le Devoir, CTV News, Journalistes pour les droits humains (JDH), Canadian Coalition for World Press Freedom, Fonds québécois en journalisme international et The Centre for Free Expression at Ryerson University