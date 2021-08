TGV ou TGF?

Qu’est-ce qui, pour vous, serait plus utile ? Vous rendre à Toronto en deux heures ou pouvoir aller sans auto à Trois-Rivières, à Bromont, à Trois-Pistoles ou à Baie-Saint-Paul à l’heure qui vous convient ? Il y a dix ans encore, on pouvait, toute l’année, partir le soir de Montréal et arriver à Percé le lendemain matin. La raison d’être du chemin de fer, c’est de constituer un réseau, reliant entre elles le plus de destinations possible, avec une fréquence et une fiabilité qui le rendent attrayant. C’est ce qui a existé pendant toute la première moitié du XXe siècle au Québec : les trains de passagers s’arrêtaient chaque jour dans toutes les localités qu’une ligne traversait. C’est ce que VIA Rail tente de reconstruire avec le TGF.

Pour réduire notre empreinte carbone, décongestionner nos autoroutes me semble plus utile que de réduire le nombre d’avions entre Montréal et Toronto.