Ce n’est pas fini

Depuis mars 2020, mon école, c’est ma chambre. Mes travaux, mes professeurs, ma vie sociale complète est mo n ordinateur. Douze mois de cégep sur Zoom, avec un seul cours en présentiel, à l’automne 2020. Maintenant, finalement, je vois la lumière au bout du tunnel. Dans quelques jours, je serai de retour en classe et je vais finalement pouvoir

vivre la vie d’une cégépienne. Non, ce ne sera pas complètement normal ; qui sait quand on reviendra à un monde sans COVID. Mais après l’année d’enfer que plusieurs collégiens et moi avons vécue, j’ai hâte de me retrouver dans les couloirs de mon école, même avec un masque.

Si la pandémie m’a appris une chose, c’est que rien n’est certain et qu’il ne faut rien tenir pour acquis, car les petits privilèges peuvent être enlevés à tout moment. Je sais que nous avons tous hâte de revenir à la vie normale, mais pour ceux d’entre nous qui souhaitent simplement revenir à la vie : s’il vous plaît, continuons à suivre les règlements. Portons nos masques, restons distanciés, même si nous sommes vaccinés — pour ceux qui ne le sont pas, ClicSanté est à portée de main ! La fin de la pandémie est en vue, mais ne faisons pas les mêmes erreurs qu’avant les deuxième et troisième vagues. La course n’est pas terminée avant la ligne d’arrivée.