Élections municipales à Montréal, à quand une rencontre avec les aînés?

Montréal, est-elle perçue aux yeux de ses citoyens âgés comme une collectivité amie des aînés ? Je comprends le bien-fondé de la tenue d’une rencontre dite jeunesse avec les candidats en lice pour la mairie. J’estime qu’une rencontre s’impose aussi avec des gens du troisième et du quatrième âge portant sur quelques enjeux importants : logement, solitude, stigmatisation et discrimination, entraide communautaire, loisirs et culture, mobilité et sécurité.

Je ne perçois pas du tout de la part des candidats à la mairie ni des médias un réel intérêt envers ce qui préoccupe les aînés dans leur vie quotidienne dans la cité. Je verrais d’un bon œil la participation à telle rencontre de gériatres et d’intervenants des services sociaux et de santé, y compris la santé publique.