Tricoter en lisant (ou lire en tricotant) le 12 août

C’était il y a 50 ans. Pourtant, cette émotion m’a laissé un souvenir impérissable. Je découvrais la métamorphose de lettres juxtaposées en mots, et de mots reliés entre eux, en phrases. J’étais assise à mon pupitre dans la classe de Madame Noëlla, et la magie de la lecture venait de m’ouvrir ses portes ! L’euphorie ressentie alors ne m’a jamais quittée. Je lis en déjeunant, je lis en me déplaçant, et je passe mes soirées à lire. Lorsque je me suis mise à tricoter, j’étais déchirée à l’idée de choisir entre une soirée à compter des mailles ou le bonheur de me plonger dans un roman. Qu’à cela ne tienne, j’ai trouvé le moyen de lire en tricotant (ou de tricoter tout en lisant.) Il suffit de ne faire que des mailles à l’endroit, et d’avoir sous la main un presse-papiers pour tenir le livre ouvert ! À tous, bonne journée du livre québécois ce jeudi !

