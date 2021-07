Le consumérisme dominant

La loto vaccinale : quelle stupidité ! Mais une connerie qui est le reflet de notre société, à savoir qu’il n’existe plus de citoyens, mais que des consommateurs qui ne carburent qu’au candy, à toujours plus de bébelles. Exit le devoir de responsabilité citoyenne. Place à l’infantilisme, au jeu, pour combattre la COVID. Tout cela est bien affligeant, mais ainsi va notre société engluée dans le consumérisme et la niaiserie. Et le gouvernement populiste québécois va à l’avenant, au lieu d’avoir un discours qui fait appel vers le haut, au sens des responsabilités des citoyens. Mais non, on se contente du bitume et du ras des pâquerettes. Ainsi va le Québec COVID de 2021. Navrant !

À voir en vidéo