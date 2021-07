Les tribunaux populaires

Comme plusieurs, je salue la lettre de regrets de Geoff Molson dans le dossier Logan Mailloux : il est temps que les violences sexuelles cessent et que les grandes institutions de socialisation des jeunes et des moins jeunes y contribuent pleinement. Je crains aussi l’influence de ces « tribunaux populaires » qui passent aux bûchers certaines têtes de Turc tout en épargnant d’autres. Lors de la réalisation des actes, n’oublions pas que nous parlons d’un adolescent inévitablement sous l’influence (directe, indirecte) de ses semblables. Paiera-t-il le prix toute sa vie pour des gestes malheureusement plus répandus et impunis qu’on le croit ? Les YouPorn de ce monde ne sont-ils pas rendus des bordels à ciel ouvert où le viol est parfois banalisé ? Bref, s’attaquer au système qui rend possible ce genre d’agissements devient notre vraie priorité : revoir le mode de fonctionnement des médias et repenser l’éducation dans la famille et l’école, entre autres !

