«Mange tes céréales, c’est bon pour l’industrie…»

Monsieur le Premier Ministre Justin,

J’ose votre prénom parce que je m’adresse d’abord au père que vous êtes, puis au premier ministre qui m’a souvent fait rêver à un monde meilleur où, tous ensemble, nous prenons soin de l’environnement, et de ce fait de notre santé. Je vous prie d’appeler, de façon urgente, votre ministre de Santé Canada. Mettez fin au dé-lire d’augmenter la tolérance au GLYPHOSATE dans nos cultures. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire vous dira que les dommages suspectés de ce produit ne sont pas prouvés.

Rappelez-leur l’importance de minimiser les risques afin que nous puissions dire, vous et moi, à nos enfants et petits-enfants :

« Mange tes céréales, c’est bon pour ta santé… »