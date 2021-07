La PCRE, vite!

Faites quelque chose, ET VITE, Monsieur le Ministre, pour que les artistes travailleurs et travailleuses autonomes puissent être couverts et couvertes par la PCRE.

Impossible pour la très, très grande majorité de gagner leur vie comme artiste actuellement. Ils sont tellement riches, n’est-ce pas ?

Je compte sur votre jugement et sur votre humanité pour que nous retrouvions tous et toutes nos artistes dès que cela sera faisable. Merci de faire les réflexions et de prendre les décisions nécessaires pour que nos artistes survivent en tant qu’artistes…