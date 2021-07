Un système pourri

Notre gouvernement, M. Trudeau en tête, est un Janus de la politique.

D’un côté, il se définit comme soucieux de l’environnement, de la santé des Canadiens. De l’autre, il investit dans un oléoduc transportant du pétrole extrait des sables bitumineux, énergie polluante s’il en est !

Et maintenant il se comporte comme une marionnette dans les mains des « Bayer » de ce monde. Mais sur quelle planète vit-il ? Alors que de nombreux pays travaillent à diminuer les niveaux de glyphosate, de fongicides, etc., Santé Canada, quelle ironie, au mépris justement de la santé des producteurs et des consommateurs, veut permettre d’en tripler les résidus dans les produits agricoles. Le Canada battrait même la Chine dans ce triste record !

Alors que plusieurs pays accroissent leurs superficies en bio, que beaucoup de producteurs du Québec souhaitent faire de même, vous nous faites l’affront de mépriser notre santé. C’est un outrage aux consommateurs.

Comment peut-on tolérer qu’un producteur de poison soit celui-là même qui produit des études sur ses effets ? Combien de spécialistes sont « achetés » par les compagnies ? Ce système est pourri…

Avec tout le respect que je vous dois, honte à vous pour qui l’économie l’emporte sur la santé des humains et de l’environnement !