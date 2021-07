Deux grands projets, Laurentia et GNL Québec, ne se feront pas. J’ai signé les pétitions. J’ai marché dans la rue. Oui, je m’en réjouis. Mais ne faut-il pas que chacun et chacune de nous me-sure l’extraordinaire sens de ces gestes ? N’y a-t-il pas là l’affirmation qu’un autre monde est possible ? Vivre mieux et réduire son impact sur l’environnement, n’est-ce pas un grand projet personnel et collectif ? Le travail est à poursuivre !

