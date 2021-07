Coeur aux JO plutôt qu’au CH

Le hockey… ça m’emmerde ! Lors des dernières séries éliminatoires, je suis donc demeurée en zone froide plutôt qu’en zone chaude. Ce qui me métamorphose en patate de sofa, ce sont les Jeux olympiques ! Alors que plusieurs réclament le bannissement à vie des célèbres anneaux, moi, je persiste à croire au rêve de Pierre de Coubertin, qui consistait à réunir en toute simplicité la jeunesse du monde entier pour faire du sport ensemble, surtout, en paix ! Malheureusement, au fil des ans, l’idéal du baron pédagogue a été mis au banc des pénalités, oups, à plusieurs reprises…

Le dopage ? Je persiste à croire que plusieurs de ces athlètes arrivent à être plus rapides, à se rendre plus haut et à être plus forts et fortes sans drogue. Et que ceux et celles qui utilisent des produits dopants sont souvent victimes du système. Au lieu d’abolir les JO, pourquoi ne pas les réformer ? Quant à moi, aussi enthousiaste que ces gens en bordure de piste qui tapaient des mains et esquivaient quelques maladroits pas de danse en guise de bienvenue aux athlètes lors de la cérémonie d’ouverture, je promets d’être au rendez-vous aussi souvent que possible.

Imaginez des jeux où il n’y aurait plus aucune controverse…