Justin Trudeau fait preuve d’une grande sensibilité face aux événements qui ont marqué les rapports entre les Autochtones et les conquérants, anglophones comme francophones. C’est tout à son honneur. Mais au lieu de culpabiliser tout le monde, y compris le Vatican, et de passer son temps à battre sa coulpe au nom de nos prédécesseurs, il devrait peut-être songer à réviser l’odieuse Loi sur les Indiens et à améliorer leurs conditions de vie dans les réserves. En outre, puisqu’on parle de réconciliation, pourrait-il envisager de demander pardon auprès des 497 personnes emprisonnées sans accusation en 1970 par son père pour délit d’opinion.

