Dans le contexte des découvertes macabres de cimetières invisibles de ce peuple qui le devient de plus en plus dans ce pays sans bon sens, pourquoi ne pas retirer à cette très chère mère l’Église un de ses jours fériés et le redonner aux peuples autochtones? Ce serait une belle façon de réparer les crimes et de donner une visibilité à nos concitoyens qui méritent notre soutien, notre respect et notre amitié. Je suggère le Vendredi saint ou le lundi de Pâques.

À voir en vidéo