Un geste pour les Autochtones

Il se célèbre tous les jours dans les églises catholiques du Québec des messes votives pour le repos de l’âme des fidèles défunts. Le curé de ma paroisse de villégiature organise chaque année un pèlerinage au cimetière paroissial pour commémorer les défunts qui y ont été inhumés. Il me semblerait donc, en tant que catholique, tout à fait approprié que le gouvernement du Canada, de concert avec les nations autochtones, fasse construire dans la ville d’Ottawa, une église de pèlerinage qui serait placée sous le vocable des Saints Innocents, où seraient célébrées à perpétuité des messes pour les défunts des pensionnats pour Autochtones. […] Ce serait aussi l’occasion pour de nombreux professionnels, artistes et artisans autochtones de faire valoir leurs talents dans la conception et la décoration de ce bâtiment commémoratif. Cela vaudrait mieux que toutes les plates excuses de quelque autorité que ce soit.

À voir en vidéo