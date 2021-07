Sièges au Centre Bell

La Santé publique a manqué une occasion en or en refusant la demande du Canadien de Montréal d’augmenter le nombre de partisans au Centre Bell pour la finale de la Coupe Stanley. Avec 2 millions de Québécois qui ont reçu deux doses de vaccin, on aurait même pu donner la permission de remplir le domicile du CH. Cela aurait été une forte démonstration de ce que le gouvernement nous répète sans cesse depuis des mois : vaccinez-vous afin que l’on puisse retourner à la normale. Les autorités privent aussi une entreprise privée de revenus importants quand un système de preuve vaccinale pour les détenteurs de billets aurait certainement été possible.

