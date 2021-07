Les champions de la pollution

L’été et les grandes chaleurs sont revenus. Une détestable habitude adoptée par certains automobilistes se remarque ces jours-ci : ils laissent le moteur de leur véhicule tourner plusieurs minutes afin de garder l’intérieur climatisé pendant qu’ils sont partis magasiner, qu’ils reçoivent leur vaccin contre la COVID-19, etc. [...] Lorsque l’intérieur de la voiture est chaud, il suffit d’ouvrir toutes les vitres deux ou trois minutes au moment du départ, et l’excès de chaleur se dissipe rapidement. On peut alors les refermer et démarrer la climatisation.

