413 bougies! Québec, je t’aime

Québec, fier joyau de l’Amérique et berceau de la francophonie. Aussi vieille que belle, ma ville regorge de splendeurs, de secrets bien gardés et d’une histoire profondément riche qui se découvre en la parcourant. Elle a conservé tout son charme à travers le temps et les bombardements ; même qu’elle a su s’embellir d’une fontaine et d’un quartier de spectacles. Quel plaisir renouvelé de parcourir la place Royale où Champlain y bâtit la première habitation et fonda Québec le 3 juillet 1608.

J’affectionne particulièrement le Vieux-Québec, une exposition à ciel ouvert, pour y observer son architecture, ses portes, ses boutiques, les restaurants et surtout les gens souriants qui défilent comme un long fleuve social. Dans les petites rues étroites, des secrets et des vérités se révèlent à notre curiosité à travers ses méandres. Les touristes déambulent avec carte en main et lunettes sur le nez, c’est le sang du Vieux-Québec. La place d’Youville, le cœur de la ville, bordée par le palais Montcalm, la porte Saint-Jean, le Capitole et maintenant un Diamant nous présente un charme incomparable digne d’une carte postale.

Le grand parc urbain de style victorien, les plaines d’Abraham, nous propose un espace vert où il fait bon s’y arrêter pour pratiquer le farniente et même voir un spectacle. Les charmes indéniables de la haute ville et de la basse ville valent incontestablement le détour, tout comme ses multiples quartiers attachants, chaleureux et colorés. La Grande Allée, rue majestueuse et prestigieuse aux multiples terrasses, nous offre un détour vers la colline Parlementaire. Que dire de l’auguste château Frontenac bien campé sur le cap Diamant et de sa terrasse Dufferin, tel un tableau classique d’un grand maître. Principale carte postale de la ville, cet endroit si invitant nous présente le fleuve, là où l’histoire fit son entrée, dans toute sa beauté devant un panorama bucolique au caractère unique. Elle a tant à dire et à dévoiler, ma ville. J’en suis gavé de satisfaction dans la joie, mon cœur bat la chamade sous une pluie d’étoiles. Québec, je t’aime, tu es mienne.