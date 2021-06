Après 12 semaines d’attente, j’ai reçu ma seconde dose du vaccin Moderna. Le bonheur est au Palais des congrès, je vous le dis. Pour des raisons de mobilité réduite, j’ai utilisé ma voiture. Le préposé au stationnement, me voyant marcher avec une canne, est sorti de sa guérite pour me demander si j’allais me faire vacciner. Il m’a informé que j’étais garé trop loin et qu’il y avait des places réservées pour les personnes handicapées, plus près des ascenseurs. Il m’a guidé avec sa voiturette, m’a indiqué les ascenseurs et m’a souhaité un bon dimanche. Avant d’entrer sur le site de vaccination, une dame à l’accueil m’a proposé un fauteuil roulant. Une charmante jeune femme, toute souriante, s’est approchée avec le fauteuil, elle m’a demandé ma carte d’assurance maladie, ma preuve de rendez-vous et m’a conduit aux différents comptoirs, veillant à s’occuper de tout.

Du coup, je me sentais comme en promenade, répondant aux salutations du personnel. Cette jeune dame, que je veux remercier, était agente de bord pour Air Transat. Elle a été un ange. Après la vaccination, elle m’a remis tous mes papiers, m’a conduit à la salle d’attente pour les quinze minutes requises. Elle a entretenu la conversation, on a ri, on a parlé voyage. Après cet intermède fort agréable, elle m’a reconduit à l’ascenseur. C’est tout juste si on ne s’est pas fait la bise.