Un peuple fier

Lettre adressée au premier ministre du Québec, François Legault

En ce 20 juin 2021, en ce beau dimanche de la fête des Pères, en ce beau dimanche qui marque le début de l’été, nous nous promenons, ma femme et moi, dans les rues de Laval, où nous habitons depuis une quarantaine d’années. Autour de nous, les voitures et les maisons sont décorées de vert, de blanc et de rouge. Presque partout. Il faut dire qu’à la télévision, on présente les matchs de football de l’Euro 2020 et que l’Italie a une bonne équipe. Mais, en cette veille de notre fête nationale, où sont les drapeaux blanc et bleu ? Ils se font rarissimes. Où avons-nous perdu notre fierté ? [...]

Je vous invite, Monsieur le premier ministre du Québec, chef d’un parti que l’on dit nationaliste, à lancer une invitation à tous les Québécois pour qu’ils manifestent, au moins à l’occasion de leur fête nationale, leur fierté d’appartenir à ce peuple de découvreurs et de bâtisseurs, ce peuple accueillant et ouvert aux autres. [...]

Pourquoi le gouvernement du Québec ne distribuerait-il pas des fleurdelisés à tous ceux qui en feraient la demande ? [...]

Si je rêve en couleurs, qu’au moins ce soit en bleu et blanc.