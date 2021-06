Lacoursière et la mémoire du Québec

Celui qui m’a fait aimer notre histoire, celle du Québec, celle de mes ancêtres, celle de mes racines. Cet historien qui a été et qui demeurera longtemps une référence.

Celui qui se démarquait par une approche populiste de l’histoire tout en demeurant un grand vulgarisateur. Cet homme passionné, ce conteur hors pair qui n’hésitait pas à revêtir des costumes d’époque lorsqu’il allait à la rencontre des Québécois à l’occasion d’événements historiques et même lors de salons du livre.

Cet homme plus grand que nature était à mes yeux le Félix ou le Vigneault de notre histoire. On se souviendra entre autres de la série Épopée en Amérique : une histoire populaire du Québec,réalisée par Gilles Carle et à laquelle il avait contribué par son savoir et pour laquelle il faisait la narration. Chaque épisode se terminait par un plan fixe de son visage, lui qui venait de nous faire découvrir encore un autre pan de notre histoire. Mémorable !

Parlant de mémoire, n’incarnait-il pas à lui seul la mémoire du Québec ? Ironiquement il a été emporté le 1er juin à 89 ans, par la maladie d’Alzheimer. Mais il nous lègue, par ses écrits, rien de moins qu’une très belle et très grande histoire : la nôtre. Merci, Jacques Lacoursière !