La télémédecine pour les patients orphelins aussi

Quiconque a déjà été obligé de perdre une heure et demie à essayer de prendre un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous puis de se déplacer et de passer des heures dans sa salle d’attente pour un problème de santé mineur mais devant être réglé peut trouver très avantageux de pouvoir avoir accès à la télémédecine. Les personnes que je connais à Montréal qui en ont fait l’expérience, avec ou sans médecin de famille, sont toutes extrêmement satisfaites du service qui leur a évité des déplacements et des pertes de temps inutiles et leur a permis de régler les problèmes de santé pour lesquels elles avaient consulté. Qu’il s’agisse de renouveler une prescription annuelle pour une personne âgée ou d’obtenir un traitement pour une réaction à l’herbe à puce, il est parfaitement inutile d’aller voir le médecin en personne ; l’envoi de photos et une conversation téléphonique permettent de régler le problème à la satisfaction de tout le monde, et c’est moins stressant et moins fatigant pour les personnes qui ont le problème de santé […].

La télémédecine est avantageuse pour beaucoup de gens dans la population, y compris des patients orphelins ; seuls ceux qui ont une problématique complexe et qui veulent eux-mêmes voir le médecin devraient être obligés de se déplacer comme avant. Pour les autres, beaucoup jugent qu’ils n’ont jamais eu des services médicaux aussi accessibles et efficaces que depuis que la télémédecine est disponible. […]

Un gros merci donc aux médecins qui se sont si bien occupés de la population avec la télémédecine et sachez qu’on apprécie votre travail et qu’on aimerait que ce service reste disponible quand il convient au médecin et au patient.