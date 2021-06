Je vais vous donner un tuyau. On veut nous entuber!

Circulez, il n’y a rien à voir… C’est l’image qui vient quand on tente d’imaginer à quoi ressemblerait le trajet Québec-Lévis en traversant l’éléphant blanc que serait ce grand trou sous le fleuve. Voici une pseudo-solution concoctée en catastrophe afin de pouvoir concrétiser la promesse d’un troisième lien pour rallier les deux rives. Qui donc a pu imaginer un lien aussi cornélien ?

Pour la modique somme de 10 milliards de dollars, nous allons acheter un billet collectif pour percer le roc dans l’espoir de gagner quelques précieuses minutes… Soyez certains qu’on nous offrira en prime quelques « extra » avec ça. Combien coûtera réellement ce projet démesuré à la gloire de la libre circulation ?

La vision étroite qui accompagne ce projet est vraiment digne d’un tunnel… On veut nous entuber ! J’espère vraiment que tous les Québécois.e.s en désaccord avec cette idée se fe-ront entendre. Il y a assurément d’autres solutions moins coûteuses pour alléger les embou-teillages tout en réduisant les impacts environnementaux.

À l’heure où le télétravail est devenu et demeurera la norme dans beaucoup de milieux, il est inutile de gaspiller autant de fonds publics pour augmenter la capacité du réseau routier. Aller de l’avant avec ce gros tuyau, c’est creuser un immense trou au cœur de notre santé financière collective.

Parlant de santé, il serait plus judicieux de consacrer cet argent à notre système de santé, à commencer par un investissement majeur en prévention et dans

les soins à domicile, le parent pauvre de nos pauvres parents.

On pourrait aussi enfin investir réellement en éducation afin de combler les trous béants qui jalonnent la voie du réseau d’éducation publique. Les services de soutien aux élèves sont grandement sous-financés, et ce, sans parler de l’état de décrépitude dans lequel se trouvent bon nombre d’écoles.

Pour la santé et la réussite de nos enfants, il est grand temps d’y voir et de se donner les moyens pour que tous et toutes puissent aspirer à un avenir empreint de dignité.

Voilà quelques idées de projets que nos élus devraient s’employer à creuser…