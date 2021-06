Les pensionnats autochtones et l’Église catholique

Ceux qui connaissent un tant soit peu l’histoire du Canada savent que la population amérindienne a été systématiquement mise à l’écart à la suite de la naissance de la Confédération et de l’adoption de la Loi fédérale sur les Indiens. En Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes, on a créé des réserves pour les peuples autochtones, anciens alliés militaires ou partenaires commerciaux, qui y étaient établis depuis des siècles. Dans l’Ouest, c’est la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique suivie par des campagnes d’immigration massive du gouvernement fédéral qui conduisit ce dernier à parquer les Amérindiens des plaines dans des réserves en vertu de traités bidon. […]

À la fin du XIXe siècle […], le gouvernement fédéral entreprit d’accélérer son assimilation en mettant en place un réseau de pensionnats dont il confia la direction à des représentants de plusieurs confessions religieuses. Or, il se trouve qu’un nombre important de ces pensionnats ont été administrés par des congrégations religieuses catholiques, dont celui de Kamloops.

Ce qui est désolant, sinon scandaleux, dans tout cela, c’est que les évêques, les vrais patrons de l’Église catholique au Canada, aient accepté de participer à ce programme et, ainsi, révélé combien ils partageaient la vision du gouvernement canadien et de la société canadienne en général à propos des Amérindiens. Seuls les documents d’archives conservés par le gouvernement fédéral, les diocèses et les congrégations religieuses concernés peuvent nous faire connaître la nature et les conditions des ententes intervenues entre le gouvernement fédéral et les représentants de l’Église catholique de même que la manière dont ces pensionnats ont été administrés. Faciliter l’accès à ces documents serait beaucoup plus utile au rétablissement du lien de confiance essentiel qui doit exister entre le clergé et les fidèles que de plates excuses et le recours à des avocats habiles bien rémunérés.

Après les nombreuses poursuites subies dans le cadre des procès de pédophilie, les évêques et les supérieurs de congrégations religieuses n’ont pas vraiment le choix, quoi qu’il en coûte financièrement. En définitive, c’est la crédibilité, et donc le sort, de l’Église institutionnelle, déjà fort amochée qui est en jeu. Il me semble que cela mérite réflexion, réflexion s’inspirant évidemment de l’Évangile.