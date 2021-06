À propos des travailleurs guatémaltèques

Je m’étonne que personne ne mentionne le fait que les travailleurs guatémaltèques qui viennent au Canada sont vraisemblablement des Autochtones mayas — tout comme un certain nombre de travailleuses et de travailleurs mexicains d’ailleurs. Pour moi, les mauvais traitements qu’on leur inflige ainsi que le mépris et la condescendance avec lesquels on les traite s’inscrivent en continuité avec la façon dont on a traité ou on traite les Autochtones du Canada. Par ailleurs, le fait qu’on ait déclaré que leur travail est essentiel à notre sécurité alimentaire n’a de toute évidence rien changé aux conditions dans lesquelles on les relègue. On peut donc en profiter pour réfléchir encore davantage sur la signification et la portée du racisme systémique en même temps qu’on pourrait se demander pour qui au juste ces travailleurs sont essentiels ?