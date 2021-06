L’âgisme n’a pas d’âge

Dans une annonce qui précédait l’écoute de Radio-Canada OHdio, j’ai pu entendre ceci : « Avec l’appli Bélair Direct, c’est tellement simple de gérer ses assurances que mon grand-père peut vous l’expliquer. » Comment le caractère platement âgiste de cette annonce a-t-il pu échapper à son concepteur, à son commanditaire et à son diffuseur ? Nous avions pourtant déjà sourcillé devant les « Tasse-toi, mononcle » et autres « OK boomeur ». Comment aurait-on réagi si l’annonce avait plutôt dit : « C’est tellement simple que ma femme — ou mon voisin haïtien, tant qu’à y être — peut l’expliquer » ? Oui, je suis vieux et je suis grand-père. Je détiens aussi un doctorat en informatique et j’ai passé la journée à programmer une installation vidéo interactive, car je suis également artiste. Je pourrais faire le malin et dire que j’ai subi avec cette annonce une inacceptable micro-agression. Je me dis plutôt avec philosophie que, de toute façon, on est toujours le godichon de quelqu’un d’autre.