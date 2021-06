Pétrole contre nourriture 2.0

À l’instar des autres initiatives du gouvernement de la CAQ en matière d’environnement, la décision d’augmenter le taux d’éthanol dans l’essence n’est que de la poudre aux yeux destinée à faire croire qu’on se préoccupe des GES, sans toutefois se soucier des résultats et des conséquences. Brûler de l’éthanol plutôt que des hydrocarbures pétroliers dans nos véhicules n’aura qu’un effet marginal sur les GES produits. Et cet avantage sera annulé par la production d’éthanol à partir du maïs-grain, vu le gaspillage des terres agricoles pour alimenter des voitures plutôt que des gens, la réduction de la souveraineté alimentaire et la pollution occasionnée par tous les pesticides utilisés, un usage d’autant plus décomplexé qu’il ne s’agira plus de produire des aliments dont la teneur en produits chimiques est réglementée.