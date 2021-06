Sacrifiés sur l’autel de la brutalité

Lors du premier match éliminatoire entre Montréal et Winnipeg, Jake Evans du Canadien quitte la patinoire sur une civière après avoir été frappé vicieusement de plein fouet à la tête, par un joueur des Jets. […] Lors du début de la série entre le Canadien et les Maple Leafs, John Tavares est sorti, lui aussi, sur une civière pour être transporté à l’hôpital, le visage ensanglanté. […]

La culture de la violence est inscrite dans l’ADN de la Ligue nationale et de certains hauts dirigeants. L’an dernier, plusieurs anciens joueurs de la LNH ont intenté une poursuite collective de plusieurs millions de dollars. Ils tenaient la ligue responsable des maladies dégénératives causées par des commotions cérébrales subies durant leur carrière. Au cours du procès, on a mis en preuve un courriel envoyé à l’analyste de hockey, Mike Milbury, par Colin Campbell, vice-président de la Ligue nationale et responsable de la supervision des officiels et du développement de la sécurité des joueurs. Ce dernier écrivait : « Mike, disons les choses comme elles sont : on vend des rivalités et on vend et on fait la promotion de la haine, c’est ça notre rôle, c’est ça notre entreprise. »

Malheureusement, à force de répéter sans cesse aux joueurs : « Il faut que ça fasse mal », « il faut payer le prix » ou « il faut régler nos comptes » […], nous, amateurs, nous assisterons, un jour ou l’autre, à une mort en direct à la télévision.

Il serait temps de hisser une banderole dans tous les amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey, avec l’inscription d’une phrase du poète Claude Péloquin, gravée sur un mur du Grand Théâtre de Québec : « Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves ? C’est assez ! »