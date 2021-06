Une proposition gagnant-gagnant

Dans son article « L’éthanol va exercer une pression énorme sur le secteur agricole », Alexis Riopel nous apprend que le gouvernement du Québec prévoit exiger que l’essence vendue ici contienne au moins 10 % d’éthanol d’ici 2023, et 15 % d’ici 2030. Le problème de ce plan est bien exprimé par Bruno Detuncq du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec : « Si on fait du maïs pour de l’éthanol, on va nourrir les autos, pas les humains. »

Or, la réalité est que le Québec cultive déjà beaucoup de maïs qui est utilisé de manière inefficace, le fameux « maïs vache » qui sert à engraisser les bovins de boucherie en vue de leur abattage. Nourrir les vaches avec du maïs est un processus très inefficace, car les vaches sont notoirement inefficaces pour convertir l’énergie végétale en chair. De plus, le maïs nourri aux vaches a un score élevé de CO 2 , car les vaches produisent du méthane, un gaz à effet de serre particulièrement nocif. Si le gouvernement adoptait une vision plus globale du défi que représente la réduction de nos émissions de GES tout en nourrissant la population, il pourrait faire un pas en arrière et envisager de travailler avec les agriculteurs pour faire passer un certain pourcentage des exploitations bovines québécoises à une agriculture végétale qui nourrira directement les humains. Le nouveau Guide alimentaire canadien recommande un régime à base de plantes, et les ventes de bœuf sont en baisse, car les gens se tournent vers des options à base de plantes, comme on peut le voir dans le succès de produits comme les hamburgers Beyond Beef. Une partie des terres agricoles utilisées pour la culture du maïs de vache pourrait ainsi être rendue disponible pour fournir du maïs pour l’éthanol, sans pression supplémentaire sur le secteur agricole.

Dans ce scénario, le gouvernement du Québec fait la promotion d’un mode de vie plus sain, réduit la production de GES à la source (moins de bétail, et certains pâturages pourraient être reboisés) et rend l’éthanol disponible pour ces cibles de 15 % sans pression indue sur les ressources terrestres et sans perte économique pour les agriculteurs.