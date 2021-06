Des mesures iniques

Pierre Rousseau - Abonné 7 juin 2021 09 h 26

La misère des riches!

Faisant fi des avertissements de tous les gouvernements et de la santé publique d'éviter les voyages non essentiels, monsieur et madame décident quand même de partir à l'étranger en toute connaissance de cause et en pleine pandémie et on s'offusque que le Canada prenne les mesures un tant soit peu nécessaires pour limiter sa propagation...



Les mesures «iniques» dont vous parlez faisaient partie de la panoplie des mesures possibles pour faire face à une pandémie et vous n'avez qu'à assumer les gestes que vous avez posés en toute connaissance de cause. Vous pouvez toujours attendre que la situation ici se soit stablilisée avant de revenir si l'iniquité de ces mesures sont trop onéreuses pour vous qui, de toute évidence, n'êtes pas dans la dèche. Je ne crois pas que vous obteniez beaucoup de sympathie de la part des Canadiens qui ont obéi aux recommandations de la santé publique.