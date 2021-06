Le REM au centre-ville

Le projet du REM « béton bétonné » de Montréal (partie boulevard René-Lévesque) me rend jalouse des réalisations de plusieurs villes du monde, sur le plan des transports publics urbains et interurbains. Même l’allure du métro aérien de Medellín (Colombie) construit dans les années 1990 est moins grotesque. Le Sky Train de Vancouver construit au cours des années 1980 semble moins désastreux. Évidemment les trams de Bordeaux, de Berlin, de Toulouse me font rêver !

Dire qu’ici on s’est souvent moqué du béton et de la grisaille soviétique de la Karl Marx Strasse de Berlin-Est ou d’autres rues des pays de l’Europe de l’Est !

J’aimerais bien savoir où habitent les membres du C. A. de la CDPQ ou de CDPQ Infra. En existe-t-il au moins un qui possède une chambre avec vue d’où il pourra contempler au pied de son condo ce dégât ? J’imagine que l’appartement doit être en vente à l’heure qu’il est !