Femmes et art urbain

Dix-neuf degrés, rue Saint-Jean à Québec : journée parfaite, me dis-je, pour redécouvrir ma ville et faire un peu de tourisme. En partant du Vieux-Québec, j’amorce un trajet avec l’ambition de revisiter notre patrimoine à travers ses sculptures et ses statues. Je croise plusieurs œuvres, dont l’une me marque particulièrement : le monument en hommage aux femmes en politique réalisé par Jules Lasalle. Je réalise, en revenant chez moi, qu’aucune de la vingtaine d’œuvres rencontrées ce jour-là n’a été réalisée par une femme. Serait-ce un effet du hasard ? En faisant des recherches plus poussées à la Ville, je découvre que seulement 16 % des sculptures de la ville sont réalisées par des femmes (39 sur 238). Faut-il s’en étonner ? Il serait temps de faire un peu plus de place aux femmes dans notre paysage urbain.