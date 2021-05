Un troisième lien payant…

Coût : 200 000 dollars par déplacement auto. Quelqu’un quelque part a-t-il perdu la raison ? Se laisse-t-on dicter les autoroutes, les stades, les tunnels par les radios poubelles ? Même le maire Labeaume n’en voulait pas, lui qui voyait bien qu’on allait déplacer la banlieue rive nord vers celle du sud. Québec a la chance de ne pas être une île, raison de plus d’assurer sa croissance au nord du fleuve indépendamment de Lévis, qui doit assurer sa propre autonomie et éviter de devenir une autre cité-dortoir pour la capitale. Peut-être est-il déjà trop tard à cause de la si inconsidérée promesse caquiste ? Alors je propose ma propre solution, que ce soit un tunnel de type utilisateur-payeur pour la partie transport privé. Monsieur Legault possède déjà son excuse toute faite, le fédéral refuse d’y verser sa quote-part, et avec raison !