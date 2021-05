Un piège à cons

L’idée d’un tunnel Québec-Lévis est un miroir aux alouettes. Ce projet qui aura un coût pharaonique sera le fossoyeur des terres agricoles de la rive sud de la région de Québec. Il faut toujours garder en mémoire que seulement 2 % de notre territoire est cultivable. Pour des raisons électoralistes, la CAQ veut nous plonger dans une logique de dinosaure en priorisant encore et encore le déplacement en automobile. […] À la venue des élections municipales de novembre prochain, j’encourage la population à voter pour de nouveaux dirigeants qui n’ont pas les mêmes paradigmes qui nous conduisent à recouvrir de bitume et de ciment nos terres nourricières. Le gros bon sens, une expression souvent utilisée par notre bien-aimé René Lévesque, nous commande d’élaborer un plan global de densification urbaine et d’économie circulaire dans l’ensemble de nos villes. Pour notre survie, nous nous devons de mettre l’écologie prioritaire dans nos têtes, et non l’économie.