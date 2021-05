Une bouteille biodégradable à la mer

Mon message s’adresse aux citoyens du Québec qui ont de 18 à 35 ans. Je pense à vous à l’aube des élections fédérales et provinciales qui viennent. Certains des enjeux qui y seront abordés me semblent cruciaux, particulièrement pour vous. Je suis inquiet qu’on vous passe sous le nez des décisions qui continueront de favoriser l’étalement urbain, la destruction de terres agricoles, la consécration des VUS et l’accélération des dérèglements climatiques. […] J’ai souvenir d’une marche dite « historique » qui avait rallié près d’un demi-million de personnes à Montréal en 2019 — on dirait il y a un siècle de cela. Les manifestants avaient pris rendez-vous avec ce fol espoir d’infléchir le cours des choses en matière d’environnement et de biodiversité. M. Trudeau y avait fait son tour. M. Legault, non. Qu’est-ce à dire ? Voyons voir dans un premier temps quelle sera la position des partis fédéraux concernant le controversé projet de tunnel. Cette fois, nous pourrons apprécier à leur juste valeur les engagements politiques affichés envers votre génération et celles qui suivront… J’estime également que les prochaines élections testeront votre appréciation réelle de la situation et votre capacité à prendre les choses en main. Vous formez, sachez-le, le tiers des électeurs potentiels. Restez éveillés et, s’il vous plaît votez !